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Салихова: когда предлагала «Спартаку» в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках

Салихова: когда предлагала «Спартаку» в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что в 2021 году рассматривала кандидатуру нынешнего наставника «Краснодара» Владимира Ивича для красно-белых.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — приводит слова Салиховой Metaratings.

46-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством сербского специалиста команда лидирует в чемпионате России после десяти туров с 24 очками.

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