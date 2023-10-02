Булыкин: «Спартак» сломался в игре с «Крыльями». Не понимаю, как Абаскаль попал в клуб

Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин подвёл итог матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0).

«Спартак» сломался в игре с «Крыльями». Дальше всё будет зависеть от них — смогут они после этого поражения оклематься. Начало, когда Максименко пропустил в ближний угол, испортило все планы. «Крылья» очень тяжело ловить на контратаках. Они очень хорошо бегут. Максименко и в четвёртом голе ошибся, побежал куда-то. «Крылья» грамотно воспользовались ошибками «Спартака». Самарцы замечательно смотрятся, бьются за результат.

Эксперименты Абаскаля непонятные. Футболисты сами не знают, кто игрок основного состава. Нет взаимодействия. Это очень сильно влияет, но у Абаскаля такая тактика. Не понял, как он попал в «Спартак», но это не так важно. Важнее, что сейчас сами футболисты не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения будет общаться с руководством. Что они примут — вопрос «Спартака», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.