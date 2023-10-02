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Президент «Реала» Перес извинился перед игроком «Жироны» за грубый подкат Начо

Президент «Реала» Перес извинился перед игроком «Жироны» за грубый подкат Начо
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принёс извинения футболисту «Жироны» Порту, с которым грубо сыграл защитник «сливочных» Начо Фернандес в минувшем матче Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Нил Сола в своём «твиттере».

По информации источника, Перес лично позвонил испанскому игроку «Жироны» и попросил прощения за грубую игру Начо. Подчёркивается, что сейчас у Порту наблюдаются небольшие проблемы с бедром, но в целом футболист чувствует себя хорошо.

Напомним, Фернандес осуществил грубый подкат с высоко задранной ногой, ударив Порту почти по колену в матче 8-го тура чемпионата Испании, за что получил красную карточку.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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