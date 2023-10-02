Герой матча «Крылья Советов» — «Спартак» Горшков: не надо смотреть на счёт

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал разгромную победу в матче со «Спартаком». Вчера, 1 октября, самарцы обыграли на своём поле москвичей со счётом 4:0 в 10-м туре чемпионата России.

«На счёт не надо смотреть. Последние два мяча забили, когда «Спартак» раскрылся. Мы поймали их. При 1:0 и 2:0 у «Спартака» были моменты. В целом, достаточно сложная игра. Мы понимали, какой уровень у «Спартака» и какие у них исполнители. Честно, я ждал Зину на своём фланге уже во втором тайме. Хороший соперник и игра. Нужно готовиться дальше. Завтра начинаем подготовку к «Ахмату» в Кубке», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка).