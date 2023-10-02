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Анчелотти прокомментировал решение использовать Камавинга на позиции левого защитника

Анчелотти прокомментировал решение использовать Камавинга на позиции левого защитника
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал своё решение использовать полузащитника «сливочных» Эдуарду Камавинга на позиции левого защитника в минувшем матче Ла Лиги с «Жироной», в котором мадридцы победили со счётом 3:0.

«Менди уже давно не играл, и я подумывал о том, чтобы выпустить на поле Франа, но мне хотелось, чтобы Винисиус играл высоко, поэтому было нужно, чтобы кто-то вроде Камавинга удерживал позицию сзади и делал это хорошо», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Реала», как и сам Камавинга, недовольно тем, что итальянский специалист использует 20-летнего футболиста на позиции левого защитника.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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