Юрий Горшков: победа над «Спартаком» — точно не лучшая в карьере

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков признался, что в его карьере были и более эмоциональные моменты, чем недавняя победа в матче со «Спартаком». Напомним, вчера, 1 октября, самарцы обыграли на своём поле «Спартак» со счётом 4:0 в матче 10-го тура чемпионата России сезона-2023/2024.

«Не могу назвать победу над «Спартаком» лучшей в карьере. Были и более значимые победы. Да, эта — одна из самых эмоциональных. Но точно не лучшая. Когда Вторую лигу выигрывали с «Чертаново», по эмоциям было намного круче: это в целом была задача на год. А победа над «Спартаком» — это одна игра», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка).