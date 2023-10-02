Салтыков: «Крылья» могли «Спартаку» и больше забить. Эмоции от победы непередаваемые

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не слишком много ли забили «Спартаку»? Мне кажется, могли забить больше, могли и пропустить. Эмоции от победы непередаваемые. Спасибо болельщикам, что так много людей пришло, что поддерживают нас. Спасибо им огромное — мы стараемся для них!» — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоялся вчера, 1 октября. Победу со счётом 4:0 одержала самарская команда, которая по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятой строчке.