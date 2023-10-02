Невилл: не думаю, что «Ливерпуль» будет чемпионом. У них нет настоящего опорника

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» не сможет выиграть чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Мерсисайдцы определённо умеют сражаться, команды Клоппа всегда такие. Но я не думаю, что они будут бороться за титул. Их полузащита стала лучше, но я всё ещё думаю, что у «Ливерпуля» возникнут некоторые проблемы из-за того, что у них нет настоящего опорника. Если с такими игроками, как Нуньес, Диас, Салах, Жота, Гакпо и Гравенберх, они смогут начать строить что-то в этом сезоне, то в следующем году их позиция будет крепкой. «Красные» не так далеки от этого (борьбы за титул. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Невилла издание Liverpool Echo.

В выходные «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Прямо сейчас мерсисайдцы располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 16 очков.