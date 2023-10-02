Защитник «Крыльев Советов» Горшков: нам осталось набрать 12 очков

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков после победы в матче со «Спартаком» (4:0) рассказал, как в команде воспринимают высокое место в таблице. Также футболист назвал цель самарской команды по набранным очкам в первой половине сезона.

«Мы не смотрим в турнирную таблицу. Перед прошлым туром я сказал, что осталось набрать 15 очков. Сейчас осталось 12 очков. У нас есть цель — 33 очка. Поэтому стоим на земле и туда не смотрим», — рассказал Юрий Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 10 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка).