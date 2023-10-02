Гвардиола: хотел бы себя контролировать во время матчей, но сомневаюсь, что это получится

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением насчёт своего эмоционального поведения на бровке во время матчей «горожан».
«Когда я выступал за «Барселону», был наименее физически развитым игроком среди остальных, но при этом, возможно, я был одним из тех, кому чаще всего делали предупреждения, потому что я всегда разговаривал с судьями. Теперь то же самое происходит со мной как с тренером. Высказываюсь, если считаю что-то несправедливым или если мне что-то не нравится. Я должен это контролировать.
На трибуне невозможно получить жёлтую карточку, поэтому я был настолько расслаблен, просто анализировал происходящее. Но, находясь на боковой линии, когда ты видишь что-то, что тебе не нравится, ты должен это сказать. Я бы хотел, чтобы мне не давали карточек, хотел бы контролировать себя, постараюсь это сделать, но я не могу на 100% заверить вас, что мне это удастся», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Напомним, в минувшем матче АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (2:1) Гвардиола руководил командой, находясь на трибуне, поскольку ранее получил слишком много жёлтых карточек.