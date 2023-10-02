Горшков: мы и в прошлом сезоне побеждали «Зенит» и «Спартак», но было много нефарта

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков объяснил, за счёт чего команда заметно спрогрессировала в этом году.

«Мы и в прошлом году со всеми играли. У нас были победы над «Зенитом» и «Спартаком». В том году было много неудач и нефарта. Но игра была всегда, каждый год.

Сейчас многие игроки поняли тренерские требования, влились в команду. Плюс у нас практически во всех линиях большая конкуренция. Конкуренция — двигатель прогресса. Каждый старается и выкладывается на тренировках. Многие проводят удачные матчи на своих позициях», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. В матче 10-го тура самарцы разгромили «Спартак» со счётом 4:0.