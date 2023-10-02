Защитник «Арсенала» Салиба: если бы не моя травма, мы могли стать чемпионами

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился мнением о том, каким образом для «канониров» мог сложиться минувший сезон в АПЛ, если бы не его травма.

«К сожалению, я получил травму по ходу сезона. Понятное дело, что я был немного разочарован, но сейчас новый сезон и новые амбиции. Надеюсь, что мы выступим лучше. Очевидно, что со мной «Арсенал» мог бы стать чемпионом, но сейчас травмы являются частью футбола. Мы сосредоточены на нынешнем сезоне», — приводит слова Салиба Evening Standard.

Напомним, на протяжении большей части минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты возглавляла турнирную таблицу, однако в итоге уступила первую строчку «Манчестер Сити», который и стал чемпионом Англии.