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Кечинов: в этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» готовы бороться за что-то серьёзное

Кечинов: в этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» готовы бороться за что-то серьёзное
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о турнирных перспективах «Крыльев Советов» и «Краснодара», которые хорошо проявляют себя в сезоне-2023/2024.

«У нас появились две команды, которые в текущем сезоне будут претендовать на что-то серьёзное, — «Крылья Советов» и «Краснодар». Мы должны признать, что «Крылья» готовы бороться за что-то серьёзное.

У них всегда была симпатичная команда. У «Крыльев Советов» поставлена игра. Считаю, что это тренерская команда: у них постоянно уходят лидеры, а игра всё равно остаётся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. В матче 10-го тура самарцы разгромили «Спартак» со счётом 4:0.

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