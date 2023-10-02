Кечинов: в этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» готовы бороться за что-то серьёзное

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о турнирных перспективах «Крыльев Советов» и «Краснодара», которые хорошо проявляют себя в сезоне-2023/2024.

«У нас появились две команды, которые в текущем сезоне будут претендовать на что-то серьёзное, — «Крылья Советов» и «Краснодар». Мы должны признать, что «Крылья» готовы бороться за что-то серьёзное.

У них всегда была симпатичная команда. У «Крыльев Советов» поставлена игра. Считаю, что это тренерская команда: у них постоянно уходят лидеры, а игра всё равно остаётся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. В матче 10-го тура самарцы разгромили «Спартак» со счётом 4:0.