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Полиция в Британии арестовала фанатов, высмеивавших умершего от рака ребёнка

Полиция в Британии арестовала фанатов, высмеивавших умершего от рака ребёнка
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Британская полиция арестовала двух фанатов, которые высмеивали умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что один из этих мужчин, 31-летний Дейл Хоутон, был заключён под стражу и предстанет перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Второй фанат, 27-летний мужчина, был выпущен под залог на время проведения дальнейшего расследования.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 9-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд» (0:3). Эти мужчины находились на трибунах, показывали на телефоне фотографию с Лоури и насмехались над ней.

Лоури умер в 2017 году. До этого АПЛ запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой — крайне агрессивной формой рака. На лечение было собрано более £ 5 млн.

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