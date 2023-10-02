Юрий Горшков: конечно, хочется в сборную. Каждый стремится туда

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков признался, что надеется рано или поздно заслужить приглашение в сборную России. Он считает, что необходимо демонстрировать стабильно хорошую игру и тогда можно получить вызов в сборную.

«Конечно, хочется попасть в сборную. Каждый стремится туда. Нужно доказывать своей игрой и состоятельностью. Повторюсь — нужно показывать стабильную игру на продолжительном отрезке. Тогда обязательно обратят внимание», — рассказал Юрий Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, до сих пор Юрий Горшков не играл ни за молодёжную, ни за главную сборную России. При этом российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире.