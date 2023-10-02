Губернатор Самарской области прокомментировал разгромную победу «Крыльев» над «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал разгромную победу «Крыльев Советов» в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:0).

«Вчера было совершенно очевидно, что не было дрожи в коленках перед именитым клубом. Мы с уважением относимся к «Спартаку» — самой популярной команде в стране. Но вчера не было дрожи. Чего не хватило в матче с ЦСКА, так это понимания того, что мы можем победить. Это не сразу приходит, тем более у молодой команды. Но вчера это было. Парни понимали, что нам по силам «Спартак», что мы можем победить и должны победить. Так и произошло. Такой настрой нужно сохранять в дальнейшем в следующих играх», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.