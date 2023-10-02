ЦСКА — самая молодая команда РПЛ, «Урал» — самая возрастная

Московский ЦСКА обладает самым молодым составом среди всех команд Российской Премьер-Лиги, «Урал» — самым возрастным.

Средний возраст игроков ЦСКА составляет 24,4 года, в то время как у «Урала» — 27,6. При этом из 23 игроков в заявке красно-синих восемь футболистов обладают статусом легионера, 15 — россияне. У «Урала» на 10 легионеров приходится 11 игроков с российским паспортом.

Средний возраст россиян в ЦСКА составляет 24 года, в «Урале» — 26. Самым возрастным составом отечественных футболистов обладает воронежский «Факел» — 28,4 года в среднем на команду.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 16 очков по результатам 10 проведённых встреч. «Урал» расположился на восьмом месте. В активе у екатеринбуржцев 15 набранных очков.