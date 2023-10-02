Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» со счётом 0:4 в матче с «Крыльями»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:4).

«Мы привыкли выделять Самару в том плане, что клуб продаёт игроков, но всё равно остаётся конкурентноспособным. Но я бы отметил тренера, то, как команда сыграла матч.

«Спартак» силён в быстрой атаке — когда с ходу после отбора команда набирает скорость, а завершают Промес, Бонгонда, Соболев. Но сейчас Самара не дала это сделать — я бы не назвал это тотальным прессингом, самарцы просто притормаживали атаку соперника в самом начале, а потом давали спокойно разыгрывать — но в такой игре «Спартак» не силён. «Спартак» в отдельных моментах матча не мог сделать вообще ничего. Плохо сыграла группа атаки, но это же не повод для того, чтобы проигрывать с разницей аж в четыре мяча. Много позитива было после нескольких игр «на ноль», но сейчас видно, что это не следствие системы. То есть Абаскалю купили игроков, Бабич, как ранее Джикия, что-то сам организовал, а дальше всё равно будут такие сбои. А система обороны — это работа тренера, который обязан выстроить защиту. Я вижу, что Абаскалю дали набор игроков и он этот набор тасует — сыграл кто-то, он его меняет. При первом голе в обороне было вообще два защитника — это что такое? Это самое начало игры!

Но оборона — ладно, ошибки вернулись. Но в атаке-то создали всего ничего — и всё из-за штрафной. Не было ничего осознанного, розыгрыша», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.