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Маттеус — о защитнике «Баварии» Ким Мин Джэ: он является фактором неуверенности команды

Маттеус — о защитнике «Баварии» Ким Мин Джэ: он является фактором неуверенности команды
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением насчёт защитника «Баварии» Ким Мин Джэ, присоединившегося к мюнхенскому клубу минувшим летом.

«Ким ещё не так готов, как мы надеялись. Он является фактором неуверенности «Баварии». Для начала ему нужно привыкнуть к Бундеслиге. Не имею ничего против игрока, но он ещё пока не оправдал тех ожиданий, которые возлагались на него из-за полученной им в Италии похвалы», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии южнокорейский футболист принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за «Наполи», Ким Мин Джэ сыграл в 35 матчах Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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