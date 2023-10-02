Спортивный директор «Баварии» Фройнд рассказал о судьбе Боатенга в клубе

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о планах мюнхенского клуба на защитника Жерома Боатенга, который ранее начал тренироваться с командой, но ещё не подписал с ней полноценный контракт.

«Жером Боатенг будет тренироваться с нами следующие два-три дня, а затем мы проведём с ним переговоры и примем решение. Это особая ситуация, у нас травмировалось три защитника за неделю, поэтому нам необходимо компенсировать их потерю до зимнего перерыва», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.