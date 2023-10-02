Черчесов отказался обсуждать слухи о своём назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не хочет говорить о своём возможном назначении в «Спартак».

«Извините, не хочу говорить на эту тему», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке». Красно‑белые в воскресенье проиграли на выезде «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10‑го тура Российской Премьер‑Лиги.

Черчесов работал в «Спартаке» в качестве спортивного директора и главного тренера в период с 2006 по 2008 год. Последним местом работы бывшего наставника сборной России по футболу является венгерский «Ференцварош», откуда он был уволен после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 и вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в середине июля.