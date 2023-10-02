Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике Российского футбольного союза.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, 14 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно за высказывания в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Слуцкому 52 года, он является членом комитета сборных РФС. Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который специалист покинул в 2022 году.

Ранее он был главным тренером нидерландского «Витесса», английского «Халл Сити», сборной России, ЦСКА, самарских «Крыльев Советов», «Москвы», «Уралана», полтавского «Динамо» и волгоградской «Олимпии». Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России, по два раза — обладателем Кубка и Суперкубка страны.