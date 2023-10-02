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Ушёл из жизни бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков

Ушёл из жизни бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков
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Вчера, 1 октября, на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков.

«За нашу команду он выступал с 1980-го по 1985-й и провёл 115 матчей. Прощание пройдёт завтра в Смоленске в 10:00 по адресу: улица Багратиона, 25.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам Николая Михайловича», — написано в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, Николай Булгаков родился и вырос в Киргизии, дебютировал в большом футболе в 19 лет в составе фрунзенской «Алги». В период выступлений за ЦСКА стал мастером спорта и был включён в число 33 лучших игроков советского футбола.

После семи туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 16 очков и на текущий момент занимает седьмое место в чемпионате.

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