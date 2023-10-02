Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: дерби с ЦСКА — возможность для «Спартака» реабилитироваться за разгром в Самаре

Ещенко: дерби с ЦСКА — возможность для «Спартака» реабилитироваться за разгром в Самаре
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко полагает, что матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА является отличной возможностью для команды Гильермо Абаскаля реабилитироваться за разгромное поражения от «Крыльев Советов» (0:4).

«Дерби с ЦСКА — шикарная возможность для «Спартака» реабилитироваться за разгром в Самаре. Если снова будет поражение, то будут уже какие-то вопросы. Ситуация станет уже напряжённой. Хотя в «Спартаке» всегда так. В дерби не сыграет Соболев. Это большая потеря для красно-белых. Саша — основной форвард команды, его будет очень не хватать на поле в важном матче», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

С ЦСКА «Спартак» сыграет 8 октября на домашней арене. Начало матча — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
Салтыков: «Крылья» могли «Спартаку» и больше забить. Эмоции от победы непередаваемые
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android