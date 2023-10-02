Ещенко: дерби с ЦСКА — возможность для «Спартака» реабилитироваться за разгром в Самаре

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко полагает, что матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА является отличной возможностью для команды Гильермо Абаскаля реабилитироваться за разгромное поражения от «Крыльев Советов» (0:4).

«Дерби с ЦСКА — шикарная возможность для «Спартака» реабилитироваться за разгром в Самаре. Если снова будет поражение, то будут уже какие-то вопросы. Ситуация станет уже напряжённой. Хотя в «Спартаке» всегда так. В дерби не сыграет Соболев. Это большая потеря для красно-белых. Саша — основной форвард команды, его будет очень не хватать на поле в важном матче», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

С ЦСКА «Спартак» сыграет 8 октября на домашней арене. Начало матча — в 19:00 мск.