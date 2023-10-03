Маурисио Почеттино о матче с «Фулхэмом»: нам нужно было почувствовать вкус победы

Главный тренер Маурисио Почеттино высказался о победе над «Фулхэмом» (2:0) в седьмом туре чемпионата Англии.

«Михаил Мудрик вывел нас вперед своим первым ударом в составе «Челси», и за этим голом очень быстро последовал еще один от Армандо Броха, который впервые за почти год вышел на поле. Синие сполна оправдали свою победу: интенсивность нашего прессинга и ловкая игра оказались слишком горячими для «Фулхэма» на ранних стадиях. Мы получили то, что заслужили.

Я очень счастлив, потому что эта победа была нужна и игрокам, и болельщикам. Теперь у нас две победы менее чем за неделю. Нам нужно было почувствовать вкус победы.

Теперь, когда мы выиграли два матча, нам нужно сохранять спокойствие и продолжать укреплять веру и уверенность. У нас было много негативных обстоятельств, так как многие игроки были не в форме, но самое главное — это вера, и команда верит в то, что мы делаем», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

После семи туров АПЛ «Челси» занимает 11 место с 8 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).