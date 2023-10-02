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Рафаэль Варан: думаю, «Манчестер Юнайтед» по силам выиграть Лигу чемпионов

Рафаэль Варан: думаю, «Манчестер Юнайтед» по силам выиграть Лигу чемпионов
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан полагает, что «красные дьяволы» могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Да, я так думаю. У нас качественный состав. В этом соревновании нужно обращать внимание на каждую деталь. Нам нужно кое-что улучшить, мы не так хорошо начали, как ожидали, но мы способны конкурировать с лучшими командами мира», — приводит слова Варана журналист The Athletic Лори Уитвелл в своих социальных сетях.

Свой путь в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» начал с группы A. В первом матче манкунианцы уступили «Баварии» со счётом 3:4 и прямо сейчас располагаются на последнем месте турнирной таблицы. Соперничать за выход из группы команда тен Хага будет также с «Копенгагеном» и «Галатасараем».

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