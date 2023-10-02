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Капелло: «Наполи» будет трудно победить «Реал», но в Лиге чемпионов всё возможно

Капелло: «Наполи» будет трудно победить «Реал», но в Лиге чемпионов всё возможно
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением насчёт предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» Мадрид.

«Я видел хорошую команду, особенно в матчах с «Удинезе» и «Лечче». Начало было не лучшим, команде не хватало плавности. Нужно дать время новому тренеру. Завтра в игре с «Реалом» будет трудно, но в Лиге чемпионов всё возможно.

Мадридский «Реал» — это история. Если вы выиграли, значит, выполнили свой долг, если нет, то вы не сделали ничего. Там не знают слово «достаточно». В команде есть два игрока, которые сильнее остальных: Винисиус и Беллингем. К сожалению для «Наполи», бразилец снова доступен и станет одной из самых больших опасностей для обороны «Наполи», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Наполи» — «Реал» Мадрид состоится завтра, 3 октября. Игра начнётся в 22:00 мск.

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