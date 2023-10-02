Геркус: в Абаскаля уже не верят и прикидывают замену — как, когда и на кого

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус сравнил ситуации Гильермо Абаскаля в «Спартаке» и Марцела Лички в «Динамо». По его мнению, в чешского специалиста ещё верят, а вот для испанца в стане красно-белых уже подыскивают замену из-за нестабильной игры команды.

«Спартак» и «Динамо» где-то похожи. Молодые, импульсивные иностранные тренеры, большие бюджеты, много легионеров, нестабильная (местами чересчур) игра в обороне, мощная на бумаге атака, но на практике даёт сбои. Разве что тренеры находятся в разных стадиях оценки публикой. В Личку ещё верят, как в Абаскаля год назад, а в Абаскаля уже нет. Уже прикидывают замену — как, когда и на кого», — написал Геркус в своём телеграм-канале.