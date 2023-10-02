Гендиректор «Сочи» Рубашко: не рассматриваем назначение Сторожука

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Александра Сторожука на пост главного тренера.

«Мы не рассматриваем назначение Сторожука в наш клуб. Это всё слухи», — приводит слова Рубашко издание «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что южане могут назначить главным тренером команды наставника тульского «Арсенала» Александра Сторожука. В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. После 10 туров Российской Премьер-Лиги команда занимает последнее, 16-е, место с шестью очками.

«Арсенал» в Мелбет Первой лиге располагается на 11-м месте, имея в своём активе 13 набранных очков. Тульский клуб Сторожук возглавил в январе 2023 года.