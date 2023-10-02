Товарищеский матч сборных России и Камеруна будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В игре предусмотрено пять замен.

«Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России. В её состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).