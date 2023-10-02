Широков — о допуске молодёжных сборных: в данной ситуации неприемлемо выступать без гимна

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о решении УЕФА допустить молодёжные команды из России на международные соревнования.

«Можно ли сказать, что допуск молодёжных сборных России УЕФА — это начало оттепели? Я не знаю, что начинается. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что нужно играть — особенно молодым ребятам и девчонкам. С другой стороны, в данной конкретной ситуации для меня неприемлемо выступать без флага и гимна.

Но здесь нужно искать золотую середину. Непростой вопрос. Что бы я делал на месте тренеров юношеских команд? Тренировал бы. Есть внутрироссийские соревнования, матчи всё равно проводятся. Хороший момент, чтобы наиграть, наработать что-то», — приводит слова Широкова издание «РБ Спорт».