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Широков — о допуске молодёжных сборных: в данной ситуации неприемлемо выступать без гимна

Широков — о допуске молодёжных сборных: в данной ситуации неприемлемо выступать без гимна
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о решении УЕФА допустить молодёжные команды из России на международные соревнования.

«Можно ли сказать, что допуск молодёжных сборных России УЕФА — это начало оттепели? Я не знаю, что начинается. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что нужно играть — особенно молодым ребятам и девчонкам. С другой стороны, в данной конкретной ситуации для меня неприемлемо выступать без флага и гимна.

Но здесь нужно искать золотую середину. Непростой вопрос. Что бы я делал на месте тренеров юношеских команд? Тренировал бы. Есть внутрироссийские соревнования, матчи всё равно проводятся. Хороший момент, чтобы наиграть, наработать что-то», — приводит слова Широкова издание «РБ Спорт».

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