Ди Лоренцо: не могу просить Осимхена вернуть фотографии с клубом в социальных сетях

Крайний защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился мнением о нападающем неаполитанского клуба Викторе Осимхене, у которого ранее возник конфликт с пресс-службой команды.

«В наших отношениях с Осимхеном ничего не изменилось. Мы видим его амбиции, готовность отдавать всего себя за нас и за болельщиков на поле, он демонстрирует это в каждом матче. Он, как и все, покажет максимум завтра для того, чтобы победить. Когда команда играет плохо, говорят, что мы не такие, как в прошлом году, а потом говорят наоборот. Надо смотреть вперёд, мы сильная команда, у которой были слабые моменты в матчах, но сезон длинный. Мы все сосредоточёны на Лиге чемпионов. Могу ли я попросить его вернуть фотографии с клубом в социальные сети? Это решает он, а не я», — приводит слова Ди Лоренцо Pazzi di Fanta.

Напомним, завтра, 3 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнётся в 22:00 мск.