Салтыков – о голе Горшкова «Спартаку»: отдаю Юре не столько, сколько мог бы отдавать

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков после разгромной победы над «Спартаком» (4:0) в 10-м туре РПЛ рассказал о своей голевой передаче на защитника Юрия Горшкова.

«Не могу сказать, что «Спартак» разбирали особенно. Мы к каждой игре готовимся примерно одинаково – разбираем слабые и сильные стороны. Получилось не всё, что мы задумывали, но многое. Как опишу первую голевую атаку и свой голевой пас на Горшкова? Юра часто забегает под меня. Но я ему не столько, сколько мог бы отдавать, отдаю. И вот сейчас решил отдать и он забил. Можно сказать, вернул должок за предыдущий матч, с «Сочи». Была ли мысль пробить самому? Да, была, но оценил эпизод, решив, что у Горшкова более выгодная позиция», — приводит слова Салтыкова Metaratings.

Накануне «Крылья Советов» на своём поле разгромили «Спартак» в 10-м туре РПЛ со счётом 4:0 и закрепились на втором месте, набрав 21 очко. Команда Гильермо Абаскаля с 16 очками опустилась на пятую строчку в таблице чемпионата России.