Нигматуллин: не буду подкидывать помидоры в Абаскаля. Но сам из «Спартака» он не уйдёт

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался насчёт положения Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Не буду подкидывать помидоры в Абаскаля, в него и так уже много прилетело. Разгром 0:4 от «Крыльев Советов» — провал. За такое должно быть стыдно. Мне, как болельщику и экс-игроку команды, хочется видеть «Спартак» сильным, могучим, побеждающим. Последние результаты красно-белых вызывают удивление и большие вопросы. Возможно, Абаскаль и сам должен подать в отставку, но он этого никогда не сделает.

Это тренер-легионер, что тоже необходимо учитывать. Конечно же, в случае неудачи в этом клубе ему будет хотеться определённой неустойки. Очевидно, дерби против ЦСКА — решающий матч для Гильермо. Если он победит армейцев, все ошибки будут точно ему прощены», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.