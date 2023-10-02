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Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор

Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав сборной России:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все– «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина».