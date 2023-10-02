«Максимально приближённый список игроков». Карпин — о составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды на октябрьский сбор.

«Окончательный список или расширенный? Это точно не расширенный список — хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально приближённый список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нём будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Всё-таки до начала сбора пройдут ещё матчи Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах.

Арсен Захарян не вызван, потому что не имеет достаточной игровой практики? В том числе. Арсен только недавно вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.