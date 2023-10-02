Моуринью: да, я нескромный, но я совершил много подвигов. Например, выиграл ЛЧ с «Порту»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своей нескромности. Португалец также рассказал о некоторых приёмах, которые помогли ему добиться успеха в качестве наставника команд европейских топ-клубов.

«Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с этим. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это даже суперподвиг. Тот успех открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета: нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к коллегам. Быть эмпатичным – значит быть в первую очередь требовательным, открытым и честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными, и ты получаешь максимум от каждого футболиста. Думаю, это не секрет», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

Напомним, португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/2004 и с «Интером» в сезоне-2009/2010.