Ловчев считает, что «Спартаку» не надо увольнять Абаскаля с поста главного тренера

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не должны увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля, даже несмотря на то, что не все решения испанского специалиста поддаются объяснению

«Почему его нужно увольнять? До этого он выиграл в трёх матчах. Когда я работал с Гавриилом Качалиным, Валерием Лобановским, Константином Бесковым, Никитой Симоняном, они уже лет по 30 были тренерами, и у них были как хорошие, так и плохие времена. Сейчас времена, что два матча проиграл — и тренеру говорят «до свидания», хотя ещё недавно ему кричали «ура». Абаскаль ещё довольно молодой человек, он учится, в том числе на своих ошибках», — приводит слова Ловчева ТАСС.

На данный момент «Спартак» после десяти туров МИР РПЛ располагается на пятой строчке с 16 очками.