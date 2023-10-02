«Лейпциг» планирует продление контракта с капитаном команды Орбаном

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан может продлить соглашение с немецкой командой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт будет действовать как минимум до 2027 года. Детали нового соглашения окончательно будут согласованы в ближайшие несколько дней. Отмечается, что сам защитник заинтересован в продолжении выступления за «красных быков».

В прошлом сезоне Орбан провёл за «Лейпциг» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующий контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее полузащитник «Лейпцига» Ксави Симонс высказался об игре за немецкую команду.