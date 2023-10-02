Стало известно, как наградят игроков «Оренбурга» за победу в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игроки уральцев не получат повышенные премиальные за победу над петербургским «Зенитом».

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок с «Сочи». Возвращаемся — 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», — приводит слова Андреева «РИА Новости Спорт».

«Оренбург» 30 сентября на своём поле обыграл «Зенит» (3:1) в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы впервые в своей истории добились победы в матче с клубом из Санкт-Петербурга.

На данный момент после десяти туров РПЛ «Оренбург» находится на 11-й строчке с 11 очками.