Дед Адамова: Арсен доказал, что готов не только к «Зениту» и «Оренбургу», но и к сборной

Хайдар Алханов, дед защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, прокомментировал вызов футболиста в сборную России.

«Эмоции от вызова Арсена в сборную России? А какие они могут быть? Самые положительные, конечно! И он, и я ждали этого. У Арсена появилась возможность проявить себя в «Оренбурге», и он доказал свою состоятельность, то, что он заслуживает играть в сборной. Вот Карпин его пригласил. Арсен серьёзно подошёл к своей работе и доказал, что готов играть не только в «Зените» и «Оренбурге», но и в сборной. В «Зените» играть даже сложнее.

Роль «Оренбурга» здесь в том, что они ему доверились. А он, в свою очередь, не подвёл — это было видно. Против «Зенита», ЦСКА — против сильных соперников он очень здорово сыграл. Я благодарен «Оренбургу» за доверие Арсену», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.