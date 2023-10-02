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Ловчев сравнил «Крылья» с «Сапсаном» и рассказал, в чём заслуга Осинькина

Ловчев сравнил «Крылья» с «Сапсаном» и рассказал, в чём заслуга Осинькина
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сравнил «Крылья Советов» с «Сапсаном» и поделился мнением о том, в чём главная заслуга тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Я часто езжу в Питер. Раньше из Москвы на поезде «Красная стрела» ты доезжал за ночь. Потом появился «Сапсан», который везёт тебя 4 часа. «Крылья» мне вчера напомнили «Сапсан»: они были в два раза быстрее «Спартака», они правильно выстроили игру, проводя контратаки на полных скоростях. Это заслуга их тренера Игоря Осинькина. Сейчас никто не говорит о его увольнении, хотя ещё недавно команда стояла на вылет из высшей лиги, и все кричали об этом. Он хороший тренер, который правильно построил игру, нивелировал нападение соперника, а в защите у «Спартака» как был, так и есть проходной двор», — приводит слова Ловчева ТАСС.

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