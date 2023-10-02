У Абаскаля теперь до и после. Черчесов ближе, чем кажется. ПЛН #50

Представляем 50-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 10-й тур РПЛ. «Краснодар» идёт за титулом, «Зенит» снова проиграл, а Абаскаль опять провалился. Что делать «Спартаку», как защищаться ЦСКА и почему «Локомотив» не там, где должен быть? Эти и другие вопросы обсудим в новом выпуске.

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Таймкоды:

00:00 — всем привет!

01:57 — «Урал» прибили в Ростове и великий флэш Гончаренко

14:52 — неожиданная сенсация — «Оренбург» вынес «Зенит». У нас интрига

24:39 — ЦСКА уныло обыграл «Балтику», а ещё у нас конкурс!

34:48 — готовьтесь — полчаса про катастрофу «Спартака» в Самаре

01:09:15 — что ещё было в туре? Чемпионская солидность «Краснодара» и фарт «Локо»