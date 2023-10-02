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Александр Головин: приложим усилия, чтобы болельщики сборной России остались довольны

Александр Головин: приложим усилия, чтобы болельщики сборной России остались довольны
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал вызов в сборную России на октябрьский сбор.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нём. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную.

Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина».

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