Осинькин – о дубле Горшкова «Спартаку»: аномалия, что он в прошлом сезоне не забивал

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об атакующих действиях защитника своей команды Юрия Горшкова. Напомним, игрок обороны самарцев в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:0) оформил дубль, а на следующий день был вызван в состав сборной России.

«Дубль Горшкова «Спартаку»? Объяснения этому не может быть, защитники не могут забивать стабильно, тем более по два гола. Так сложились обстоятельства – в прошлом сезоне не забивал, а тут за один матч два гола. Но он всегда играет в активный футбол. В первую очередь аномалия, что Юра в прошлом сезоне не забил ни одного. Главное – понимать, как надо поддерживать атаку, а остальное должно прийти. Много голов от защитников ждать не стоит, а стоит ждать ровной сбалансированной игры.

У Горшкова раньше была была хорошая связка с Антоном Зиньковским, они хорошо понимали друг друга и могли какие-то взаимодействия проводить с закрытыми глазами. Когда есть стабильность в составе, такие взаимодействия могут налаживаться. В последнее время у нас был достаточно стабильный состав, отсюда и нарабатывается связь с Салтыковым», – приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Помимо Горшкова, в сборную России из «Крыльев» вызваны также центральные защитники Роман Евгеньев и Александр Солдатенков.