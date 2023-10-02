В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза Кирилл Терёшин сообщил, что РФС планирует снять сериал про Фонбет Кубок России.

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терёшина РИА Новости.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.

В прошлом сезоне трофей завоевал ЦСКА, одолев в финале Кубка России «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).