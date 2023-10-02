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В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России

В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России
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Директор по мероприятиям Российского футбольного союза Кирилл Терёшин сообщил, что РФС планирует снять сериал про Фонбет Кубок России.

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терёшина РИА Новости.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.

В прошлом сезоне трофей завоевал ЦСКА, одолев в финале Кубка России «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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