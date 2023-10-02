«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). «Химки» одержали победу со счётом 2:0.
На восьмой минуте счёт в матче открыл защитник гостей Сергей Терехов. Через 11 минут нападающий Александр Руденко увеличил преимущество «Химок». Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Акрон» располагается на седьмой строчке, заработав 18 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (24).
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