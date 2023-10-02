Зырянов: в Новороссийске люди культурнее, чем в Петербурге. Если узнают, то не подходят

Бывший полузащитник «Зенита», ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о проживании в Новороссийске.

«Жить в Новороссийске — это привилегия. Всё-таки город-герой. Я играл в Москве — городе-герое, Ленинграде — городе-герое. И сейчас работаю в Новороссийске.

Мой обычный день в этом городе? Подъём в 6:30. Пролистываю свежую прессу. В 7:15 выезжаю на базу. Дальше подготовка к тренировке и сама тренировка. В половине третьего я уже свободен. Послеобеденное время посвящаю просмотру игр соперников. Практически каждый день проходит в таком ритме. Дальше ужин, созвон с родными — если у жены есть время, общаемся по видеосвязи.

Часто ли меня узнают на улицах Новороссийска? Практически не узнают. Или делают вид, что не узнают. Здесь люди более культурные, чем в Петербурге — если и узнают, то не подходят», — приводит слова Зырянова Sport24.