Владислав Радимов: в 10-м туре разочаровали «Зенит», «Спартак» и «Сочи»

Бывший футболист «Зенита», а ныне советник команды Владислав Радимов подвёл итоги 10-го тура МИР РПЛ, где сказал, что «Зенит», «Спартак» и «Сочи» его разочаровали.

«Разочаровал «Зенит». Восемь пропущенных за три матча, причём большинство голов одинаковые — удары с линии вратарской после подач с фланга. И во всех трёх турах вели в счёте — это из ряда вон! И уже отставание от первого места тревожное.

«Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощёчина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не…

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и дело тут не в Хохлове, а в подборе игроков. Селекция просто катастрофична, а ветераны начинают сдавать, и тут никакой тренер не поможет. Остаётся только ждать ближайшего окна, нужны радикальные перемены. Иначе команда рискует не выбраться из ямы. А пока, учитывая работу спортивного департамента, все логично», — написал Радимов в «Телеграме».