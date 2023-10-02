Орлов: «Спартаку» не надо увольнять Абаскаля — может, ещё вырулит

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о дальнейшей судьбе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Напомним, московская команда разгромно уступила «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы». То есть уже идёт сверху давление. Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, ещё вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».